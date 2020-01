Gestohlene Verkehrszeichen hingen im Kinderzimmer

Beamte der Polizeiinspektion St. Martin im Mühlkreis klärten bei umfangreichen Ermittlungen mehrere Diebstähle von Verkehrszeichen in St. Martin im Mühlkreis, Ottensheim und Rottenegg. Dabei nahm ein 23-Jähriger beide Kennzeichen von einem Firmenfahrzeug in Aschach an der Donau, montierte diese auf einen nicht zum Verkehr zugelassenen Pkw und holte damit seinen 18-jährigen Freund aus St. Gotthard ab.