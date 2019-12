Trotz Einlenken von Germanwings wird gestreikt

Germanwings-Passagiere müssen sich weiterhin auf einen dreitägigen Streik bei der Airline ab Montag einstellen. Das kurzfristige Entgegenkommen der Lufthansa-Tochter im Tarifkonflikt mit der Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo sei kein Grund, den Aufruf zur Arbeitsniederlegung zurückzunehmen, teilte Ufo am Samstagabend in einem Schreiben an Mitglieder mit, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. „Die Tarifkommission hat dies entschieden, dass auf dieser Basis weder rechtlich noch faktisch noch aus sonst irgendeinem Grund der Streik abgesagt werden kann“, heißt es in dem Brief.