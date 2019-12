Zum ersten Mal 1000 Tiere im Heim betreut

Eine erfreuliche Erfolgsbilanz zieht man nun im größten Tierheim des Landes. Insgesamt 1060 Tiere fanden in der Landeshauptstadt ein vorübergehendes oder längerfristiges Zuhause - so viele wie nie zuvor. „Den größten Teil machen die 370 Katzen und 200 Hunde aus. Aber auch kuriose oder exotische Gäste wie etwa eine Vogelspinne, ein rosa Kakadu, Achatschnecken sowie ein Baby-Fischotter waren zu Gast“, erinnert man sich im Heim zurück. Indes ist man nicht nur bei der Gästezahl, sondern auch bei deren Betreuung rekordverdächtig gut unterwegs. „5000 Stunden haben die Tierfreunde heuer alleine mit dem Spazierengehen zugebracht. Damit konnte jedes Tier wöchentlich fast drei Stunden zusätzliche Qualitätszeit in Anspruch nehmen“, freut sich Willi Stiowicek, Obmann des Tierschutzvereines und ergänzt: „Das hat uns in der täglichen Arbeit mit den Tieren enorm weitergeholfen.“ Eine nicht minder große Hilfe seien auch die zahlreichen Geld- und Futterspenden gewesen. Durch neue Aktionen und deren Verbreitung in den sozialen Netzwerken habe man hier bewusst neue Wege eingeschlagen - und das mit großem Erfolg.