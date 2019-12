Jugendliche mit Waffe in Grazer Kaufhaus gesichtet

Gewehr und illegale pyrotechnische Gegenstände gefunden

In den Wohnräumlichkeiten des 21-jährigen Verdächtigen in Graz konnte in weiterer Folge ein nicht registriertes Gewehr sowie eine große Menge an legalen und illegalen pyrotechnischen Gegenständen gefunden werden. Die Sicherstellung dieser Gegenstände erfolgte durch eigens hinzugezogene sachkundige Organe der Polizei (SKO) sowie einen Beamten des Entschärfungsdienstes des Innenministeriums. Eine große Menge an illegalen pyrotechnischen Gegenständen und Chemikalien zur Herstellung von Pyrotechnikartikeln wurde sichergestellt.