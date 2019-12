Gartenhütte und Pkw in Vollbrand geraten

Am 26. Dezember um 23.13 Uhr wurde die Polizei von einem Brandereignis in Braunau/Inn verständigt. Beim Eintreffen der Streife am Vorfallsort stand eine Gartenhütte bei einem Wohnhaus in Vollbrand. Weiters griffen die Flammen von der Gartenhütte auf einen davor abgestellten Pkw über, wodurch dieser ebenfalls in Vollbrand geriet. Der Brand konnte von der Feuerwehr Braunau/Inn und Ranshofen unter Kontrolle gebracht werden. Ein drohendes Übergreifen der Flammen auf die Wohnhäuser konnte dadurch verhindert werden. Der Brand wurde von einer vorbeifahrenden 18-jährigen Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Braunau/Inn bemerkt, welche die Wohnhausbesitzer auf den Brand aufmerksam machte und die Einsatzkräfte verständigte. Die Brandursache ist noch unbekannt - Ermittlungen folgen.