Kekse statt Medikamente in der Klinik Innsbruck

Weihnachten in der Klinik

Wer dafür immer dabei sein darf, sind die Eltern: „Wir haben auf der Kinderklinik sowieso 24 Stunden Besuchsrecht und bieten auch an, dass ein Elternteil über Nacht bleibt.“ Das bedeutet vor allem den Patienten viel, die zu Weihnachten leider in der Klink bleiben müssen. „Wir sind zu dieser Zeit wirklich großzügig, aber manche können nur für ein paar Stunden nach Hause, andere leider gar nicht“, muss Müller streng bleiben. Doch niemand wird um eine Bescherung gebracht. Zu Weihnachten schiebt das diensthabende Personal an den jeweiligen Stationschristbäumen Tische zusammen, dekoriert diese liebevoll und richtet eine Kleinigkeit zum Essen her - dann wird gemeinsam gefeiert. „Das ist immer sehr berührend“, weiß Klinikdirektor Müller, der selbst schon einige Male dabei war.