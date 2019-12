Von Straße abgekommen: Paar schwer verletzt

Ein 30-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land fuhr am 23. Dezember um 22.10 Uhr mit seinem Pkw auf der Hallwang Gemeindestraße im Gemeindegebiet von Eberstalzell In Richtung Großendorfer Straße L1244. Am Beifahrersitz saß seine 31-jährige Freundin. Im Ortsteil Littring kam er mit dem Fahrzeug in einer leichten Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.