Drei Schüler hatten bei Lawine riesiges Glück

Am Montag hielten sich drei Schüler (14, 13 und elf Jahre alt) zum Skifahren in Sillian im Skigebiet „Hochpustertal - Thurntaler“ auf. Gegen 12 Uhr fuhren sie von der Bergstation des Sesselliftes „Gadein“ vorerst über eine Piste und dann über freies, teilweise steiles Gelände in Richtung Talstation ab. Als sie kurze Zeit später in einen ca. 35 Grad steilen Hang einfuhren, lösten sie ein Schneebrett aus, welches zwei der Schüler mitriss und dabei den 13-Jährigen zum Teil, den 14-Jährigen aber vollständig verschüttete.