Serie von Bombendrohungen: Chaos in Russland

Eine Serie mysteriöser Bombendrohungen hält derzeit die Behörden der beiden größten russischen Städte in Atem. Allein am Montag mussten Dutzende Gerichte, Kindergärten, Einkaufszentren und Geburtskliniken in Moskau und Sankt Petersburg aufgrund der anonymen Drohungen evakuiert werden, wie die russischen Nachrichtenagenturen berichteten. Insgesamt wurden bereits Tausende Gebäude geräumt - alleine 8000 in Moskau.