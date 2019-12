Bergweihnacht am Monte Lussari

Heuer geht es nach den Adventwanderungen am kommenden Samstag, dem 28. Dezember, noch einmal in die Berge, zur „Krone“-Winterwanderung auf den Dorfberg bei Kartitsch in Osttirol. Treffpunkt: 9 Uhr beim Klammerwirt am Kartitscher Sattel. Um 11 Uhr findet beim Gipfelkreuz eine Andacht statt. Ich freue mich auf viele Teilnehmer und wünsche allen bis dahin frohe Weihnachten!