Böse Kosten-Überraschung für die Gemeinden im Land

Der Brief der Direktion Inneres und Kommunales des Landes Oberösterreich an die Gemeinden. Man beachte die immanente Chronologie: Am 28. November gibt die Abteilung Gesundheit die prognostizierten Steigerungsprozentsätze bekannt. Am 3. Dezember erwähnt LH Stelzer in seiner Budgetrede im Landtag nur die beiden vergleichsweise guten Jahre 2020 und 2021. Am 16. Dezember (Datum dieses Briefes) ist dann die Mitteilung an die Gemeinden.

(Bild: Land OÖ)