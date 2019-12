Weihnachten feiern, wenn die Eltern getrennt sind

Nicht den Kindern zuliebe gemeinsam feiern

Für die Expertin ist vor allem eines wichtig: Es ist nicht unbedingt sinnvoll, den Kindern zuliebe gemeinsam zu feiern. Auch schnürt man so die Hoffnung, dass die Eltern wieder zusammenkommen könnten. Es sei zwar schwer, weil so Weihnachten „nicht mehr wie früher“ sei, andererseits werden so mögliche Streitereien unterm Christbaum vermieden. „Wichtig ist, dass sich die Eltern im Sinne der Kinder gut abstimmen und nicht in eine Konkurrenzsituation treten. Auch sollten Kinder nicht mit Geschenken überhäuft werden“, erklärt Bojdunyk-Rack.