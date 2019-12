Estelle sorgt für entzückenden Pippi-Moment

Mit einem Besuch bei der Krippe in der Katarina-Kirche in Södermalm in Stockholm haben sich Kronprinzessin Victoria, Prinz Daniel und der Nachwuchs jetzt auf die Feiertage eingestimmt und ein Video davon als Weihnachtsgruß veröffentlicht. Der Clip ist durch und durch liebenswert, der süßeste Moment kommt aber ganz zum Schluss und ist in der schwedischen Finsternis kaum zu sehen.