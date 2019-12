Entlaufener Jungstier mit Messerstichen getötet

Sieben Schüsse auf Kuh

In der vergangenen Woche war es in Tirol zu einem ähnlich gelagerten Vorfall gekommen. Eine in Matrei am Brenner entlaufene Kuh wurde von Beamten der Cobra erschossen. In sozialen Medien kursierte ein Video des Vorfalls, das zu heftigen Diskussionen führte. Daraufhin hagelte es Kritik von Tierschützern. Die Cobra verteidigte hingegen das Vorgehen des Beamten. Das Tier habe beim Versuch, es einzufangen, Menschen attackiert. Der Besitzer der Kuh sei mit der Tötung einverstanden gewesen.