AUA lockt Vielflieger mit „Flight-Pass“

Die AUA hat seit Jahresanfang 13,7 Millionen Passagiere transportiert. Das sind um 5,2 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode - Sparkurs und Stellenabbau zum Trotz. Die Konkurrenz aber bleibt hart, Billigflieger locken Passagiere mit Kampfpreisen in die beengten Kabinen. Mitbewerber müssen sich etwas einfallen lassen, um auch in Zukunft mit Laudamotion, EasyJet & Co. konkurrieren zu können. Die AUA schickt nun den „Flight Pass“, der Vielflieger locken soll, aufs Rollfeld.