Weniger Buchungen: Deutsche Urlauber fehlten

Heuer weniger Nächtigungen

Im bisherigen Kalenderjahr Jänner bis Mai war ebenso ein Minus zu verzeichnen. 62,58 Millionen Nächtigungen bedeuteten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen Rückgang um 2,2 Prozent. Bei den Auslandsgästen registrierten die Statistiker ein Minus von 2,9 Prozent, bei den Inlandsgästen blieb die Zahl in etwa auf Vorjahresniveau (plus 0,1 Prozent). Die Zahl der Ankünfte blieb mit 17,73 Millionen weitgehend unverändert (minus 0,1 Prozent). Davon fielen 12,44 Mio. Ankünfte auf Gäste aus dem Ausland, was dem Wert der Vorjahresperiode entspricht.