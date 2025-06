Massive Störungen im norditalienischen Flugverkehr

Angespannte Lage an Flughäfen

Viele Passagiere saßen in den Terminals fest oder mussten lange Wartezeiten in Kauf nehmen. So mancher verbrachte die Nacht am Flughafen. Die Störung verursachte ein erhebliches Durcheinander und führte zu einer angespannten Lage an den Flughäfen. Die Techniker arbeiteten mit Hochdruck daran, die Störung zu beheben. Am frühen Sonntagmorgen konnten die Behörden wieder Entwarnung geben. Die Probleme waren behoben, der Flugverkehr normalisiert sich wieder.