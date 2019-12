Urteil gegen steirischen Advokaten aufgehoben

In Justizkreisen war die Empörung über den steirischen Anwalt groß, als klar wurde, dass er sich wegen sexuellen Missbrauchs an einer minderjährigen Prostituierten am Grazer Straflandesgericht verantworten musste. Laut Anklage hatte er eine 17 Jahre alte Prostituierte per Telefon „bestellt“. 40 Euro soll er der Nigerianerin für ihre Dienste gezahlt haben, über eine Telefonüberwachung war das Geschäft aufgeflogen.