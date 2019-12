Kombination aus Bus und Stadtbahn soll es richten!

Detailplanung bis März 2020

„Der Großteil des Linzer Verkehrs hat seinen Ursprung außerhalb der Stadtgrenzen. Der vorliegende Projektauftrag legt seinen Fokus nicht nur auf das unmittelbare Stadtgebiet, sondern bezieht den nördlichen Großraum Linz mit ein“, so FP-Stadtvize Markus Hein. Die Ergebnisse des besagten, bereits erteilten Auftrags in Sachen Detailplanung sollen bis März vorliegen, um dann umgehend in die Umsetzung zu gehen.