Kärntens Wirtschaft bleibt auf Kurs

Die Weltwirtschaft verliert an Tempo, Brexit-Dilemma, Chaos in Südamerika, streitende Weltmächte, Strafzölle: Wegen großer Unsicherheiten in wichtigen Märkten hat sich die Wirtschaftsdynamik deutlich abgeschwächt. Kärntens Unternehmer blicken dennoch optimistisch in die Zukunft – wie das jetzt veröffentlichte Wirtschaftsbarometer der WKÖ verrät. Der Großteil der Unternehmer rechnet mit guter Umsatzentwicklung, Exporteure sind zuversichtlich.