Jugendliche entwerfen ihre eigene Freizeitanlage

In Gruppen erarbeiteten die Schüler in den vergangenen Monaten Konzepte und wählten in enger Abstimmung mit dem Bürgermeister das beste aus. Das soll nun in den kommenden Jahren schrittweise umgesetzt werden. „Eine super Abwechslung zu Tests und Schularbeiten – die Kinder haben Spaß und lernen am Gemeindeleben“, freut sich Lehrerin Elisabeth Stuck, die das Projekt betreute.