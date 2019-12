„Kracher erinnerte an Krieg!“

Ein lauter Knall ließ am Wochenende die Einwohner von Neunkirchen aufschrecken: Ein Zigarettenautomat bei einer Trafik an der Triester Straße wurde von einer Jugendbande mit Böllern in die Luft gejagt. Der Sprengstoff dürfte aus dem Ausland stammen. Die Hauptverdächtigen sind bereits geständig. Schaden: 15.000 Euro.