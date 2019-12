Halbe-halbe wird auf Liste sichtbar

Nach der VP (die „Krone“ berichtete) haben jetzt auch die Sozialdemokraten in Mödling ihre Kandidatenliste für die Gemeinderatswahl am 26. Jänner vorgestellt. Was auffällt: Exakt die Hälfte der Plätze ist für Frauen reserviert. Und unter den ersten acht sind gleich vier Quereinsteiger - vier davon weiblich - gereiht.