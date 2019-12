Frauen-Bande lauert: Opfern viel Geld gestohlen

Begonnen hat die Serie von Diebstählen erst Ende der vergangenen Woche in Gmünd. Mittlerweile sind auch Fälle aus Waidhofen an der Thaya, Langenlois im Bezirk Krems sowie Wolkersdorf im Bezirk Mistelbach aktenkundig. Die Vorgangsweise der Täterinnen - bisher schlugen immer Frauen zu - ist jedes Mal ähnlich: Kurz nachdem die Opfer Geld von ihren Konten abgehoben hatten, traten die Kriminellen in Erscheinung. Einmal bettelte eine der Verdächtigen um eine Spende, umarmte den Pensionisten - und schon war dessen Bares weg.