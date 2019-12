Austro-Supercomputer startet offiziell den Betrieb

Vom Urknall bis zur Klimaforschung

Genutzt wird der Supercomputer für eine Vielzahl unterschiedlicher Forschungsbereiche. Störi nannte etwa die Klimaforschung als Beispiel: „Die Frage, wie sich der Klimawandel im Detail auf die österreichischen Landschaften auswirkt, ist in einem Gebirgsland ein ziemlich komplexes Problem, weil praktisch jeder Berg ein Mikroklima erzeugt.“ Am VSC-4 werden aber auch Simulationen des Universums kurz nach dem Urknall oder quantenphysikalische Berechnungen für die Entwicklung neuer Materialien durchgeführt oder Medikamente designt, „wodurch man sich in der ersten Phase eine große Anzahl an Tierversuchen erspart“, so Störi.