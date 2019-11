USA führen erneut Supercomputer-Ranking an

Auf Platz drei und vier folgen zwei Supercomputer aus China: „Sunway TaihuLight“ wurde an Chinas nationalem Forschungszentrum für Parallel-Computing in Wuxi entwickelt und kommt auf eine Leistung von 93 Petaflops. „Tianhe-2A“, genannt „Milky Way“, arbeitet mit 61,4 Petaflops an Supercomputer-Zentrum in Guangzhou.