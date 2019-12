Linzer Schule macht Geschichte lebendig

„Grätzelspaziergänge“

Nach mehreren Ausstellungen im Gymnasium folgt in Kürze auch eine eigene in den Fenstern des Landestheaters, um eine symbolische Verbindung zum Aufführungsort von Androschs neuem Musiktheater „Die Schule“ herzustellen. Es ist die Krönung der intensiven Auseinandersetzung mit der Linzer Geschichte. Aber nicht das Ende: Bei „Grätzelspaziergängen“ will Androsch in Zukunft Interessierten weiteren Einblick geben.