Flugzeugabsturz in den USA: Neun Tote

Pilot bei Absturz in Südschweden ums Leben gekommen

Auch in Schweden kam es zu einem Flugzeugabsturz. In der Stadt Ronneby im Süden des Landes stürzte eine Propellermaschine in den Garten eines Privathauses, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte. Das Kleinflugzeug habe nach dem Absturz Feuer gefangen (siehe Video unten).