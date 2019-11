Schon 200.000 Bestellungen für schrägen Cybertruck

So ausgeprägt der Schönheitswahn teilweise bei Menschen ist, so erfolgreich scheint man in der Autoindustrie sein zu können, wenn man Mut zur Hässlichkeit zeigt - zumindest wenn man Elon Musk heißt. Für den Tesla-Pick-up „Cybertruck“ des kalifornischen Heros der Elektroautoszene sollen bereits 200.000 Reservierungen eingegangen sein. Trotz eines peinlichen Hoppalas bei der Weltpremiere Ende vergangener Woche.