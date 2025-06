Marko Arnautovic meldet sich nach Einbruch zu Wort

Was war passiert? Am Samstagabend versuchten maskierte Diebe, in seine Villa in der Provinz Como einzudringen. Dabei griffen sie Sicherheitsleute an und verletzten einen von ihnen schwer an der Schulter. Der Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden. Zur Zeit der Tat befanden sich weder Arnautović noch seine Familie im Haus, da sie sich derzeit im Ausland auf Urlaub befinden.