Die nächste Generation vor dem ganz großen Sprung

Vor 24 Jahren verpasste Basketballer Stjepan Stazic wegen einer Verletzung den Sprung in die NBA. Nun war sein Sohn Aron beim Eurocamp der nordamerikanischen Profiliga eingeladen. Als einziger Österreicher zeigte der 17-Jährige, was in ihm steckt. Und dass vielleicht er den Traum seines Vaters einmal leben wird können.