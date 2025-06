MotoGP-Star radelt bei der Ö-Tour für Konrad

Letztes Jahr holte er zwei Pole-positions, insgesamt feierte er drei Siege und wurde 2022 WM-Vierter in der MotoGP. Heuer ist er als Honda-Testpilot im Einsatz, fährt auch diese Woche die beiden Rennen in Assen – ehe Aleix Espargaró erstmals umsattelt: Bei der Tour of Austria feiert er sein Debüt als Straßenrad-Profi. Noch dazu als Helfer von Lidl-Kapitän Patrick Konrad!