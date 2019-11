Neue Donaubrücke wird Fall fürs Kontrollamt

Die VP will sich mit der offiziellen Erklärung vom Mittwoch nicht zufrieden geben, bringt deshalb im kommenden Gemeinderat einen Antrag diesbezüglich ein. „Eine Kontrollamtsprüfung soll die Probleme rund um die Neue Donaubrücke durchleuchten. Die leidgeplagtenLinzer und Pendler, die tagtäglich das Verkehrschaos ertragen müssen, haben es sich verdient, die ganze Wahrheit zu erfahren“, fordert VP-Vizebürgermeister Bernhard Baier angesichts der am Mittwoch von SP-Stadtchef Klaus Luger und FP-Vize Markus Hein offiziell bestätigten Planungsmängel in der Stahlkonstruktion, die erhebliche Mehrkosten und eine verlängerte Bauzeit von rund einem Jahr zur Folge haben, dass endlich alle Fakten zur Neuen Donaubrücke auf den Tisch kommen.