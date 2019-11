Teile flogen bei Explosion in Wohnung herum

In einem ehemaligen Bauernhof, in dem jetzt Mietwohnungen sind, kam es Freitagnachmittag zu einer Explosion. Warum, ist unklar. Der Mieter war zu diesem Zeitpunkt nicht Zuhause. Der Druck war so groß, dass zahlreiche Teile rund ums Haus verstreut lagen. Verletzt wurde niemand, zwei Feuerwehren löschten. Jetzt ermittelt die Polizei.