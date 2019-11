Hund von Wildschweinen angegriffen - verendet

Die „Wildschwein-Population als Plage“ lautete eine Schlagzeile in der „Krone“. Durch die Erderwärmung gebe es ein Überangebot an Futter für die Tiere, die Ausbreitung sei - sogar in Wien - enorm, bestätigt Forstdirektor Andreas Januskovec. Spaziergänge in der Lobau zum Beispiel sollen teilweise „große Gefahren“ darstellen. Sogar Lebendfallen werden hier - wo die Jagd angeblich zu gefährlich ist - mittlerweile für die Wildschweine eingesetzt.