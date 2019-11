Falscher Boris Johnson: „Wählen Sie Jeremy Corbyn“

Promi-Gesichter in Sex-Clips

Deepfakes kennt man bislang vor allem aus dem Porno-Bereich: Hier wird die Technologie schon seit vergangenem Jahr von Internetnutzern eingesetzt, um Promi-Gesichter in Sex-Clips zu montieren. Die Technologie kann aber auch für alle möglichen anderen Videomanipulationen eingesetzt werden - und tauscht beispielsweise Schauspieler in Spielfilmen aus.