Propaganda im Netz: So manipuliert uns die Politik

China soll bis zu zwei Millionen Manipulatoren haben

Bei den genutzten Mitteln gibt es deutliche Unterschiede. Da gibt es Länder, die viel in ihre Propaganda investieren - und solche, die ihre Manipulatoren mit geringeren Mitteln ausstatten. In China zum Beispiel soll ein Heer von 300.000 bis zwei Millionen Manipulatoren in Politbüros sitzen, in Russland gibt es die berüchtigten „Trollfabriken“, in Vietnam soll es 10.000 Manipulatoren geben, in Israel etwa 400, in der Türkei laut früheren Berichten bis zu 6000. Manche Länder kaufen einschlägige Dienste auch zu - etwa die Vereinigten Arabischen Emirate, die einen zweistelligen Dollar-Millionenbetrag in Propaganda gesteckt haben sollen.