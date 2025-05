Steirerin trieb Baby ab: Freund (38) zuckte aus

Schwer gesichert – mit Fuß- und Handfesseln, die obendrein an einem Bauchgurt fixiert sind und flankiert von drei Justizwachebeamten, stapft der angeklagte Deutsche (38) am Dienstag in den Gerichtssaal in Graz. Vor der vorsitzenden Richterin Julia Riffel bezeichnet er sich als Schriftsteller und Künstler, als Intellektueller.