Scharners Weg: Von Purgstall in die Premier League

Vom beschaulichen NÖ in die Bundeshauptstadt

In jungen Jahren ist Paul Scharner noch nicht bewusst, welche Karriere ihm bevorsteht. Er wächst in bescheidenen Verhältnissen auf, fühlt sich wohl in seiner gewohnten Umgebung und denkt gar nicht daran seine Heimat zu verlassen. Bis ihn der Fußball besessen macht und über St. Pölten zur Wiener Austria bringt.



Übers Sprungbrett Norwegen in die Premier League

Nach einem Zerwürfnis mit dem damaligen Austria-Coach Jogi Löw und einem kurzen Intermezzo bei Brann Bergen (wo er den Cup-Titel feiert) führt in die Reise zu Wigan Athletic, die zur damaligen Zeit in der Premier League spielen. Gleich im ersten Spiel trifft er gegen Arsenal, der Rest ist Geschichte. 2013 kommt er nach einem (im Nachhinein gesehen) überflüssigen Aufenthalt beim Hamburger SV zurück zu Wigan – der FA Cup Titel gegen Manchester City bleibt Scharner ewig in Erinnerung.