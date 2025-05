Auf der Flucht gestoppt: Prozess um Autoknacker

In Rekordzeit hatte, wie berichtet, die Polizei am 5. Februar zwei mutmaßliche Kfz-Diebe nach ihrer Flucht auf der A6 kurz vor der Grenze in Kittsee gestellt. Zuvor waren die Männer aus Georgien einem Burgenländer aufgefallen, als sie offensichtlich den Pkw seiner Tochter – abgestellt vor der Filiale einer Einkaufskette in der Johann-Pack-Straße in Eisenstadt-Süd – stehlen wollten.