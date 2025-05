Party wird es so bald keine mehr geben

Damit wären wir beim nächsten Problem der Budgetrede: Marterbauer versucht den Eindruck zu erwecken, der Staatshaushalt werde saniert. Dabei wird bloß geschaut, wie man über die Runden kommt. Es werden also nicht nur diese Regierung, sondern auch noch nachfolgende Regierungen damit beschäftigt sein, den Staatshaushalt in Ordnung zu bringen. Denn klar ist: Die Party ist vorbei - und so bald wird es auch keine mehr geben.