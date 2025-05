Pacult rechnet ab: „Ich kann ihn nicht mehr sehen“

Der Grund dafür ist, dass Gorenzel Pacults Trainingsmethoden infrage gestellt haben soll. „Das habe ich mitbekommen, dass er da eine Woche später sagt, wir haben dies oder das nicht trainiert. Wir haben drei Jahre das obere Playoff erreicht. Er ist ja seit einem Jahr Sportdirektor bei Klagenfurt, da hätte er ja einmal kommen können und hätte sagen können: Hallo, was trainiert du oder was trainierst du nicht? Er ist nie gekommen. Aber jetzt dann eine Woche später sich vor eine Kamera stellen und so nachzutreten, was man nicht alles nicht trainiert hat …“, zeigte sich Pacult enttäuscht.