Stadt Wien warnt jetzt vor leeren Ordinationen

Sehenden Auges in die Unterversorgung

Ein Blick in die Altersstruktur der heimischen Ärzteschaft bestätigt den Trend: Laut aktueller Statistik der Österreichischen Ärztekammer sind allein 16.939 Ärzte im Alter zwischen 51 und 65 Jahren – also in jener Lebensphase, in der der Ruhestand unmittelbar bevorsteht. Besonders betroffen ist der niedergelassene Bereich. In den Kliniken lässt sich dieser Trend aktuell noch weniger beobachten, da viele junge Mediziner zunächst in den Spitälern tätig sind. Doch droht in den Praxen ein personeller Engpass, wird der Druck auf die stationäre Versorgung unweigerlich größer.