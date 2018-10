Tüftler ersetzt neuen Han Solo durch Harrison Ford

Mit Künstlicher Intelligenz, die Köpfe in Videos austauscht, kann im Grunde jeder experimentieren. „Deepfakes“ nennen die User die täuschend echten KI-Fälschungen. Die Möglichkeiten dafür hat ein Nutzer des Online-Forums Reddit bereits Anfang des Jahres geschaffen: Seine Anwendung „FakeApp“ zapft neuronale Netze in der Cloud an, wird mit Gesichtern und Videos gefüttert - und ersetzt in Videos ein Gesicht mit einem anderen.