Skoda Octavia: Topmodern und dem VW-Bruder voraus

Der Skoda Octavia ist der direkte familieninterne interne Konkurrent des VW Golf, aber traditionell eine halbe Nummer größer: Auf jetzt 4,69 Meter Außenlänge bietet er innen richtig viel Platz für Gepäck und luftiges Raumgefühl, im Kombi wie auch in der Limousine. 600 Liter passen in den Kofferraum der Limousine, in den des Kombi noch 40 Liter mehr. Mit 2,69 Meter übertrifft der Radstand der vierten Generation den des Golf 8 um fünf Zentimeter. Danke, sagen die Passagiere in Reihe zwei.