Chinesen werden dank Innviertlern zur Ski-Nation

Olympia ist „mitschuld“

Was nicht auf den ersten Blick zu erwarten ist: Asien wurde für das von Andreas Fill geführte Unternehmen zu einem wichtigen Markt, wenn es um Anlagen für die Herstellung von Skiern geht. Ein Grund dafür dürften die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking sein. „Das kurbelt den gesamten Skimarkt an“, so Rupertsberger. Im Februar geht eine große Skifertigungslinie von Fill in China in Betrieb.