Das sind die Reisetrends für das Jahr 2020

4. Vielfalt ist Trumpf: In unserer schnelllebigen, modernen Welt haben wir gefühlt oft zu wenig Zeit - ein Dauerzustand, der für viele auch beim Reisen nicht aufhört. Deshalb soll dann auch der Urlaub so effizient wie möglich sein und eine Vielzahl an verschiedenen Attraktionen und Erfahrungen bieten. Fast die Hälfte (45 Prozent) der Reisenden sagt, dass eine längere Reise an einen Ort machen wollen, an dem all ihre Lieblingsaktivitäten und Sehenswürdigkeiten nah beieinander liegen. Sogar 53 Prozent würden ein solches Reiseziel wählen, um Zeit zu sparen.