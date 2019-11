Zwickeltag lockte zum Shoppen nach Salzburg

Prognostiziert war anfangs einmal schönes, sonniges Wetter. Dieses wollte sich dann aber am Samstag doch nicht so recht einstellen. In den Geschäften in der Salzburger Altstadt, im Outlet-Designer-Center in Wals und im Europark wurde das mit großer Freude registriert. Denn die Shopping-Freunde stürmten Salzburg. Schon um 9 Uhr reichte der Stau bei der Autobahnabfahrt Kleßheim Richtung Europark bis in den Lieferinger Tunnel zurück. Und auch von der Grenze, ob auf der Autobahn oder auf der Bundesstraße her, staute es.