Gericht verbietet Warnschild vor Sexualstraftätern

Sheriff kündigte hohe Polizeipräsenz in der Nähe von Sex-Tätern an

Sheriff Long gab bekannt, er sei mit dem Urteil zwar keinesfalls einverstanden, suche aber nach anderen Möglichkeiten, die Öffentlichkeit über die Präsenz von Sex-Tätern in seinem Einsatzgebiet zu warnen. „So wie ich das Gesetz von Georgia befolge, werde ich das Urteil des Richters in diesem Fall befolgen“, schrieb der Gesetzeshüter auf Facebook. Man werde heuer nahe dem Wohnort von Sexualstraftätern mit einer hohen Polizeipräsenz aufwarten, kündigte Long an.