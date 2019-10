Autolenker (69) übersah Motorradfahrer: Crash!

Zum verheerenden Unfall kam es am Nationalfeiertag gegen 15.30 Uhr bei Kartitsch. „Der 69-jährige Einheimische lenkte sein Auto nach einer kurzen Rast am linken Fahrbahnrand wieder in die B111 ein. Dabei übersah er vier Motorradfahrer. Einer von diesen, ein 59-jähriger Italiener, konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Er prallte gegen die rechte Seite des Wagen, stürzte und blieb einige Meter weiter schwer verletzt liegen“, heißt es vonseiten der Polizei.